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Бородавко: «Вяльбе — великий человек»

Бородавко назвал Елену Вяльбе великой
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что Елена Вяльбе переизбрана единогласно на пост главы Федерации лыжных гонок России.

«Вяльбе безумно любит свою работу! Она безгранично любит каждого своего сотрудника. Ее авторитет растет и на международной арене. Человек на своем месте. Елена была и великолепной спортсменкой. А сейчас мы имеем выстроенную систему в лыжах. Все это говорит о том, что Вяльбе — великий человек», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее стало известно, что Вяльбе была переизбрана на новый четырехлетний срок. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.

Елена Вяльбе
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