Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что Елена Вяльбе переизбрана единогласно на пост главы Федерации лыжных гонок России.

«Вяльбе безумно любит свою работу! Она безгранично любит каждого своего сотрудника. Ее авторитет растет и на международной арене. Человек на своем месте. Елена была и великолепной спортсменкой. А сейчас мы имеем выстроенную систему в лыжах. Все это говорит о том, что Вяльбе — великий человек», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее стало известно, что Вяльбе была переизбрана на новый четырехлетний срок. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.