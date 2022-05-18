Губерниев о переизбрании Вяльбе: «Мы продолжим работать крепким нерушимым тандемом»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переизбрание Елены Вяльбе на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла в Казани в среду, 18 мая. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.

«Поздравляю! Она молодец, заслужила, потому что вся спортивная общественность понимает, что единственный конкурент Елены Валерьевны — это я. Но поскольку я очень люблю свою работу, в этот раз Елена Валерьевна на безальтернативной основе переизбрана. Я ее поздравляю. Мы продолжим с ней бок о бок трудиться для популяризации лыжных гонок: я в качестве комментатора, она в качестве президента Федерации. Мы давно работаем вместе, крепким нерушимым тандемом. Вся страна смотрит мои репортажи, включая, естественно, Елену Валерьевну, поэтому это совершенно нормально. Мое сердце по-прежнему принадлежит на равных и биатлону, и лыжам», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также оценил тот факт, что выборы проходили на безальтернативной основе.

«Безальтернативность в принципе на пользу не идет, особенно если говорить о демократическом институте. Но вот видите, я конкуренцию составить не мог, остальные, видимо, не созрели для конкуренции Елене Валерьевне. Я, конечно, созрел, но мне нравится моя работа, поэтому я остаюсь спортивным комментатором. Но никогда не говори никогда», — добавил Губерниев.

54-летняя Вяльбе, возглавляющая федерацию с 2010 года, является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.

Кроме того, она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.