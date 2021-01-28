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Стало известно, в каких гонках на этапе Кубка мира в Фалуне выступит Устюгов

11:58

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, в каких гонках выступит лыжник Сергей Устюгов на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Сергей готовится к спринтерской и индивидуальной коньковой гонке», — цитирует «РИА Новости» Турышева.

28-летний Устюгов пропустил старт сезона из-за коронавируса. Этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 29 по 31 января.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210128/lyzhniki-1594916469.html

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