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Сегодня, 11:44

Вяльбе: «Без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх только с флагом и гимном.

«Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях. Ранее Вяльбе заявила, что «старты, которые проходят в России ничем не хуже, чем старты, которые проходят за пределами нашей страны».

Зимнюю Олимпиаду-2026 планируется провести с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230915/olimpiada-1896473723.html
Олимпиада
Елена Вяльбе
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