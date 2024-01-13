Спринт на этапе Кубка России в Казани стартовал несмотря на недопустимую погоду

В Казани на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам проходит квалификация в классическом спринте.

Уже завершились женские забеги, к старту готовятся мужчины. Из-за погодных условий гонку отложили на час. Согласно регламенту проведения соревнований жюри могут отменить старт, если температура воздуха стабильно ниже -20 градусов.

По данным мобильных устройств погода в казанском поселке Мирный, где проходят соревнования колебалась от -20 до -22 градусов, однако согласно официальных данных Гидрометцентра РТ температура воздуха ограничивается в допустимых регламентом пределах -19 градусов.

Лыжницы Вероника Степанова и Мария Истомина отказались от участия в спринте по собственной инициативе. Лидерами после квалификации стала Анастасия Кириллова, следом за ней идут Алена Баранова и Анастасия Фалеева.