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Сорин — о костюме динозавра: «Заключили со спортсменами шуточный договор – обыграете Большунова, и я его надену»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер сборной России Егор Сорин в интервью «СЭ» объяснил, почему вышел на церемонию награждения в спринте в рамках финала Кубка России в Кировске (Мурманская область) в костюме динозавра.

«Выполнил обещание. Мы шуточный договор заключили со спортсменами еще в Малиновке на чемпионате России, что если вы обыграете Большунова и выиграете при этом гонку, то тренер наденет костюм динозавра. Спортсмены поддержали такую идею, Савелий на ЧР был близок, обошел Большунова, но выиграть не смог. Там Ермил Вокуев победил, так что одно из двух условий выполнено не было. А тут все по-честному, Ардашев — первый, я сдержал слово.

Костюм привез наш массажист Павел, у него была идея выйти в нем, повеселить народ, он тоже как-то надевал его на награждение. Вот и я подумал: почему бы не развлечь ребят», — сказал Сорин «СЭ».

Большунов на старте финала Кубка России не попал в финал в спринте, уступив молодому лыжнику Дмитрию Пузанову. Победил Сергей Ардашев, который тренируется в группе Сорина.

Полностью интервью Егора Сорина читайте на сайте «СЭ».

 

Александр Большунов
Егор Сорин
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