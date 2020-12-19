Швейцарка Фендрих выиграла спринт в Дрездене, россиянки не прошли в финал
16:47
Швейцарка Надин Фендрих выиграла спринт на этапе Кубка мира в Дрездене. В тройку вошли Софи Колдуэл из США и словенка Анамария Лампич.
Россиянки не пробились в финал. Наталья Непряева выбыла в полуфинале, Юлия Ступак и Татьяна Сорина — в четвертьфинале.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт (С)
1. Надин Фендрих (Швейцария) — 2.38,52
2. Софи Колдуэл (США) — отставание 0,32
3. Анамария Лампич (Словения) — 0,35
4. Джессика Диггинс (США) — 2,60
5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) — 3,04
6. Лючия Скардони (Италия) — 3,30
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