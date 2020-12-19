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Швейцарка Фендрих выиграла спринт в Дрездене, россиянки не прошли в финал

16:47

Швейцарка Надин Фендрих выиграла спринт на этапе Кубка мира в Дрездене. В тройку вошли Софи Колдуэл из США и словенка Анамария Лампич.

Россиянки не пробились в финал. Наталья Непряева выбыла в полуфинале, Юлия Ступак и Татьяна Сорина — в четвертьфинале.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт (С)

1. Надин Фендрих (Швейцария) — 2.38,52

2. Софи Колдуэл (США) — отставание 0,32

3. Анамария Лампич (Словения) — 0,35

4. Джессика Диггинс (США) — 2,60

5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) — 3,04

6. Лючия Скардони (Италия) — 3,30

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