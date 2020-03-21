Шведские лыжники тайно провели гонку, несмотря на запрет из-за коронавируса

56 шведских лыжников тайно собрались в Эстерсунде чтобы провести гонку, сообщает Expressen. Они нарушили запрет на проведение соревнований, введенный Лыжной ассоциацией страны. Запрет связан с пандемией коронавируса.

Среди участников гонки члены сборной Швеции — Эбба Андерссон, Мартин Посилуома, Йоханна Скоттхейм, Оскар Свенссон.

В Лыжной ассоциации Швеции уже сообщили, что санкции к спортсменам не будут применяться. В организации пояснили, что запрет распространялся лишь на официальные соревнования.

Победителями стали Эбба Андерссон и марафонец Макс Новак.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.