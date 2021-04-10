Сергей Устюгов рассказал, почему не побежал эстафету на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью «СЭ» объяснил причины своего отказа от участия в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Расскажу вам, как все было на самом деле. Мы пробежали командный спринт на тренировке, но мне сказали, что я буду запасным, потому что ходил-хромал: меня беспокоила нога. После скиатлона ко мне зашел Маркус Крамер и сказал, что Елена Вяльбе хочет, чтобы я бежал. Я говорю: «Как, если нога вообще нормально не толкается, не работает?». Вяльбе же настаивала: «Ты должен бежать, от эстафеты не отказываются». Я объяснил, что бежать не смогу в принципе и буду слабым звеном, но Вяльбе сказала поговорить с Юрием Викторовичем (Бородавко, тренером Александра Большунова. — Прим. «СЭ»). Я поговорил, но все равно в итоге сказал, что не могу бежать. Потому что нога не работает, мы могли бы и не финишировать. Потом уже было везде написано со слов Елены Валерьевны, что я отказался от эстафеты. Конечно, я мог выйти на старт, но неизвестно, что потом было бы, как бы в дальнейшем восстанавливался, потому что нога просто нереально болела», — сказал Устюгов «СЭ».

(Екатерина Звенигородская)