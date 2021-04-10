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Сергей Устюгов ответил на критику Елены Вяльбе

17:40
Сергей Устюгов. Фото ФЛГР
Сергей Устюгов. Фото ФЛГР
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Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью «СЭ» прокомментировал критику президента ФЛГР Елены Вяльбе в адрес группы Маркуса Крамера.

Сергей Устюгов.Сергей Устюгов: «Олимпиада по-прежнему не манит, но от медали я не откажусь»

— Вашу группу Маркуса Крамера во время чемпионата мира критиковала Елена Вяльбе.

— Давайте по-честному теперь, у нас личные медали, кроме как у Александра Большунова, есть у кого-нибудь?

— Нет. Получается, вопросы почему-то только к вашей группе. Но я о другом. Возможно, это тактика Вяльбе — критиковать спортсменов по ходу соревнований, чтобы их мотивировать?

— Она руководитель, ей виднее. Я знаю, что моя главная задача — результат. Если у меня не будет результата, мне нефиг делать в команде.

— А вы из тех, кого подстегивает критика?

— Я начал относиться к этому равнодушно, потому что критики в мой адрес очень много, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что у меня есть тренер, который меня готовит. Если он скажет, что я делаю что-то не то и будет критиковать, буду считаться с его мнением.

(Екатерина Звенигородская)

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