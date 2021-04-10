Большунов заявил, что ему надоели журналисты

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов сообщил, что устал от внимания журналистов. По словам россиянина, в популярности есть плюсы, но она отвлекает от результата.

— Надоели ли журналисты? На самом деле, так и есть. Надоели. И уже, когда мне кто-то пишет, то я не отвечаю, а когда мы все-таки встречаемся, я хочу поскорее закончить это интервью и пойти потренироваться, — приводит слова Большунова ugra-tv.ru.

— Вот такая популярность, она как на вас сказывается? Находите ли вы в ней какие-то плюсы — например, может быть, в рекламе?

— Плюсы есть, конечно, в том, что сейчас много внимания. Но, если честно, мне это не нравится. И много сил у меня отнимает. Да, реклама — это хорошо, но все-таки лыжные гонки у меня в приоритете. И результат на первом месте.