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Устюгов: «Крамер говорит, что ни в коем случае нельзя сейчас заканчивать карьеру»

Устюгов рассказал, какие наставления получает от Крамера
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, какие наставления получает от личного тренера — немецкого специалиста Маркуса Крамера.

«Крамер говорит: «Бегай до 2026 года, до Олимпийских игр в Италии». Поддерживает, говорит, нельзя ни в коем случае заканчивать. Разговаривали с ним буквально вчера-позавчера. Я обычно в межсезонье набираю много килограммов, потому что двигаешься намного меньше, а ешь как обычно. В прошлом году набрал порядка 10-12 килограммов, весил 92, а боевой вес у меня на Олимпийских играх был 78. В этом году пришлось мне маленько тяжеловато. За месяц скинул 10 килограммов — они сами ушли, я двигаться начал — и из-за этого, скорее всего, появились проблемы с давлением и сердцем, я на это грешу. Врачи, с которыми общались, тоже так сказали. Маркус меня поддерживает. Говорит, что надо бегать, и сказал — в это межсезонье не больше пяти килограммов должен набрать», — приводит слова Устюгова «Чемпионат».

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4x10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте) и победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/17.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5058921-lyzhnik-ustyugov-kramer-govorit-chto-ni-v-koem-sluchae-nelzya-sejchas-zakanchivat-kareru.html
Сергей Устюгов
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