Большунов победил в раздельном старте классическим стилем на 15 км в Кубке России
Лыжник Александр Большунов победил в гонке раздельным стартом классическим стилем на 15 км на 8-м этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен показал время 38 минут 41,5 секунды.
Вторым финишировал Илья Семиков с отставанием в 49 секунд. Третьим пришел Денис Спицов +1.00,2.
Лыжные гонки
Кубка России
Кировск
Мужчины
15 км, раздельный старт, классический стиль
1. Александр Большунов — 38.41,5
2. Илья Семиков +49,0
3. Денис Спицов +1.00,2
4. Евгений Белов +1.04,3
5. Алексей Червоткин +1.19,6
6. Савелий Коростелев +1.25,3
7. Артем Мальцев +1.42,5
8. Александр Гребенько +2.05,1
9. Антон Тимашов +2.12,0
10. Андрей Феллер +2.34,9
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