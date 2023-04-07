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Сегодня, 13:53

Большунов победил в раздельном старте классическим стилем на 15 км в Кубке России

Руслан Минаев
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Лыжник Александр Большунов победил в гонке раздельным стартом классическим стилем на 15 км на 8-м этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен показал время 38 минут 41,5 секунды.

Вторым финишировал Илья Семиков с отставанием в 49 секунд. Третьим пришел Денис Спицов +1.00,2.

Лыжные гонки

Кубка России

Кировск

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Александр Большунов — 38.41,5

2. Илья Семиков +49,0

3. Денис Спицов +1.00,2

4. Евгений Белов +1.04,3

5. Алексей Червоткин +1.19,6

6. Савелий Коростелев +1.25,3

7. Артем Мальцев +1.42,5

8. Александр Гребенько +2.05,1

9. Антон Тимашов +2.12,0

10. Андрей Феллер +2.34,9

Александр Большунов
Денис Спицов
Илья Семиков
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