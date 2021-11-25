Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 пройдет в Сыктывкаре

Глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин сообщил, что чемпионат России по лыжным гонкам в 2022 году пройдет в Сыктывкаре.

«Чемпионат России 2022 года пройдет у нас в Сыктывкаре. Власти Республики Коми подтвердили готовность принять этот турнир», — приводит ТАСС слова Собянина.

Предыдущий чемпионат России по лыжным гонкам проходил в Тюмени с 27 марта по 4 апреля 2021 года.