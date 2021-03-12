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Сергей Устюгов планирует выступить минимум в одной гонке на чемпионате России

15:08
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Сергей Устюгов планирует пробежать минимум одну гонку на предстоящем чемпионате России по лыжным гонкам, сообщил тренер двукратного чемпиона мира Маркус Крамер.

«Он постарается выступить минимум в одной гонке, но прежде нам надо посмотреть, что он сможет сделать на тренировках», — сказал Крамер ТАСС.

Устюгов по причине травмы был вынужден досрочно завершить выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе. В начале прошлой недели он вернулся в Россию для подготовки к чемпионату страны.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10891825

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