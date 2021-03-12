Сергей Устюгов планирует выступить минимум в одной гонке на чемпионате России
15:08
Сергей Устюгов планирует пробежать минимум одну гонку на предстоящем чемпионате России по лыжным гонкам, сообщил тренер двукратного чемпиона мира Маркус Крамер.
«Он постарается выступить минимум в одной гонке, но прежде нам надо посмотреть, что он сможет сделать на тренировках», — сказал Крамер ТАСС.
Устюгов по причине травмы был вынужден досрочно завершить выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе. В начале прошлой недели он вернулся в Россию для подготовки к чемпионату страны.
Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.
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