Сергей Устюгов планирует выступить минимум в одной гонке на чемпионате России

Сергей Устюгов планирует пробежать минимум одну гонку на предстоящем чемпионате России по лыжным гонкам, сообщил тренер двукратного чемпиона мира Маркус Крамер.

«Он постарается выступить минимум в одной гонке, но прежде нам надо посмотреть, что он сможет сделать на тренировках», — сказал Крамер ТАСС.

Устюгов по причине травмы был вынужден досрочно завершить выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе. В начале прошлой недели он вернулся в Россию для подготовки к чемпионату страны.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований шесть дисциплин.