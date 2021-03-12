Дедушка Клебо рассказал, как проходит подготовка внука к сезону

Коре Клебо, дедушка норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, 12 марта в интервью NRK рассказал, как проходит подготовка внука к сезону.

«В этом году мы начали работать еще с мая, детально остановившись на плане подготовки. Все понимали, что будет чемпионат мира, поэтому потребовалась дополнительная нагрузка, порой трудились по 15-16 часов. Я много общался со специалистами, чтобы узнать, как сделать Йоханнеса лучшим спринтером современности. Но никто вразумительного ответа так и не дал. Пришлось положиться на свою интуицию», — заявил Клебо-старший.

Коре Клебо — известный в Норвегии тренер лыжников и представителей горнолыжного спорта.