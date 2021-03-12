Большунов не отменил приглашение на свадьбу для Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что отношения между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо не испортились после инцидента на финише марафона чемпионата мира.

— Поясните, что с приглашением на свадьбу, которое Большунов сделал Йоханнесу Клебо? Пошли слухи, что после инцидента на финише марафона на чемпионате мира о приезде Клебо на свадьбу к Большунову уже речь не идет.

— Александр точно не отзывал приглашение и, насколько я знаю, не собирается этого делать, оно остается в силе. Свадьба запланирована на конец апреля, — цитирует Бородавко «Советский спорт».

— Как думаете, приедет норвежец на свадьбу после этого инцидента в марафоне?

— Клебо очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя, я не могу залезть к Йоханнесу в голову. Кто знает, может быть возьмет и приедет.

Напомним, что на финишной прямой марафона на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым, который не смог продолжить борьбу за золотую медаль из-за сломанной палки и в итоге занял 2-е место. Сам норвежец был дисквалифицирован, а победителем гонки стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо, но спортсмен лично попросил отозвать жалобу.