Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Лиллехаммере

Сборная России объявила состав на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования пройдут 7-8 декабря.

Женщины:

1. Головань Диана (Республика Хакасия)

2. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)

3. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)

4. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)

5. Кирпиченко Яна (Алтайский край/Красноярский край)

6. Непряева Наталья (Архангельская область)

7. Царева Ольга (Республика Коми) победитель КК 18/19

Мужчины:

1. Большунов Александр (Архангельская область)

2. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)

3. Белов Евгений (Тюменская область)

4. Спицов Денис (Тюменская область)

5. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)

6. Якимушкин Иван (Тюменская область)

7. Порошкин Илья (Республика Коми) победитель КК 18/19

Расписание второго этапа Кубка мира

07 декабря (суббота) скиатлон 15/30 км

12:55 Женщины

14:20 Мужчины

08 декабря (воскресенье) эстафета 4х5 и 4х7,5 км

12:15 Женщины

13:35 Мужчины