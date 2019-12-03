Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Лиллехаммере
Сборная России объявила состав на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования пройдут 7-8 декабря.
Женщины:
1. Головань Диана (Республика Хакасия)
2. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)
3. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
4. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)
5. Кирпиченко Яна (Алтайский край/Красноярский край)
6. Непряева Наталья (Архангельская область)
7. Царева Ольга (Республика Коми) победитель КК 18/19
Мужчины:
1. Большунов Александр (Архангельская область)
2. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)
3. Белов Евгений (Тюменская область)
4. Спицов Денис (Тюменская область)
5. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)
6. Якимушкин Иван (Тюменская область)
7. Порошкин Илья (Республика Коми) победитель КК 18/19
Расписание второго этапа Кубка мира
07 декабря (суббота) скиатлон 15/30 км
12:55 Женщины
14:20 Мужчины
08 декабря (воскресенье) эстафета 4х5 и 4х7,5 км
12:15 Женщины
13:35 Мужчины