Российская лыжница дисквалифицирована на два года из-за допинга

Российская лыжница Александра Колено дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Двухлетнее отстранение отсчитывается с 17 августа 2018 года.

Отмечается, что спортсменка наказана за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»).

В последний раз 19-летняя Колено участвовала в официальных соревнованиях в ноябре 2017 года, на Всероссийских соревнованиях FIS по лыжным гонкам «Хибинская гонка», проходившим в Кировске.