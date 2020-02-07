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Допинг

Российская лыжница дисквалифицирована на два года из-за допинга

10:26

Российская лыжница Александра Колено дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Двухлетнее отстранение отсчитывается с 17 августа 2018 года.

Отмечается, что спортсменка наказана за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»).

В последний раз 19-летняя Колено участвовала в официальных соревнованиях в ноябре 2017 года, на Всероссийских соревнованиях FIS по лыжным гонкам «Хибинская гонка», проходившим в Кировске.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/lyzhnye-gonki-06022020/

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