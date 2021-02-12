Российская лыжница Степанова выиграла гонку на 5 км на юниорском ЧМ, Крупицкая — вторая
Российская лыжница Вероника Степанова выиграла индивидуальную гонку на 5 километров с свободным стилем 12 февраля на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).
Спортсменка преодолела дистанцию за 13 минут и 44 секунды. Второе место заняла еще одна россиянка, Евгения Крупицкая. Третьей стала норвежка Маргрете Бергане.
Чемпионат мира в Вуокатти проходит с 9 по 14 февраля. 11 февраля российскую лыжницу Анастасию Фалееву лишили золота в спринте классическим стилем из-за того, что на финише она задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой. Контакт привел к падению чешской спортсменки, россиянку наказали двухминутным штрафом.
Юниорский чемпионат мира
Девушки
Индивидуальная гонка, 5 км
1. Вероника Степанова (Россия) — 13.44,3
2. Евгения Крупицкая (Россия) — отставание 16,5 секунды
3. Маргрете Бергане (Норвегия) — 27,4
8. Анна Кожинова (Россия) — 44,1
10. Ольга Жолудева — 47,5
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