Российские лыжники не смогли завоевать медали в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ
Российские лыжники не смогли завоевать медали 12 февраля в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).
Победителем гонки на 10 километров стал норвежец Мартин Мерк. Второе место — у финна Александера Стальберга, третью строчку занял канадец Оливье Левейи. Лучший результат среди россиян показал Александр Ившин (9-е место).
Ранее 12 февраля состоялась индивидуальная гонка у девушек, в которой победила россиянка Вероника Степанова. Еще одна представительница России, Евгения Крупицкая заняла вторую строчку.
Юниорский чемпионат мира
Юниоры
Индивидуальная гонка, 10 км
1. Мартин Мерк (Норвегия) — 24.26,6
2. Александер Стальберг (Финляндия) — отставание 14,9 секунды
3. Оливье Левейи (Канада) — 27,3
9. Александр Ившин (Россия) — 58,8
12. Павел Соловьев (Россия) — 1.22,4
16. Савелий Коростелев (Россия) — 1.29.0
26. Никита Денисов (Россия) — 1.53,0
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