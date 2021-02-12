Российские лыжники не смогли завоевать медали в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ

Российские лыжники не смогли завоевать медали 12 февраля в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

Победителем гонки на 10 километров стал норвежец Мартин Мерк. Второе место — у финна Александера Стальберга, третью строчку занял канадец Оливье Левейи. Лучший результат среди россиян показал Александр Ившин (9-е место).

Ранее 12 февраля состоялась индивидуальная гонка у девушек, в которой победила россиянка Вероника Степанова. Еще одна представительница России, Евгения Крупицкая заняла вторую строчку.

Юниорский чемпионат мира

Юниоры

Индивидуальная гонка, 10 км

1. Мартин Мерк (Норвегия) — 24.26,6

2. Александер Стальберг (Финляндия) — отставание 14,9 секунды

3. Оливье Левейи (Канада) — 27,3

9. Александр Ившин (Россия) — 58,8

12. Павел Соловьев (Россия) — 1.22,4

16. Савелий Коростелев (Россия) — 1.29.0

26. Никита Денисов (Россия) — 1.53,0