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Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии отменены из-за коронавируса

21:50
Норвегия не сможет принять Кубок мира по лыжным гонкам. Фото Reuters
Норвегия не сможет принять Кубок мира по лыжным гонкам. Фото Reuters

Из-за новых ограничений по коронавирусу в Норвегии страна не сможет принять этапы Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает 11 февраля сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Эти этапы были отменены. Такое же решение было принято и по этапам Кубка мира по лыжному двоеборью, горнолыжному спорту и прыжкам с трамплина.

Планировалось, что 12-14 марта соревнования по лыжным гонкам примет Осло, а 19-21 марта — Холменколлен. FIS дополнительно сообщит о возможном проведении этапов в других городах и, при необходимости, в другие даты.

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