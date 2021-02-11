Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии отменены из-за коронавируса
21:50
Из-за новых ограничений по коронавирусу в Норвегии страна не сможет принять этапы Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает 11 февраля сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Эти этапы были отменены. Такое же решение было принято и по этапам Кубка мира по лыжному двоеборью, горнолыжному спорту и прыжкам с трамплина.
Планировалось, что 12-14 марта соревнования по лыжным гонкам примет Осло, а 19-21 марта — Холменколлен. FIS дополнительно сообщит о возможном проведении этапов в других городах и, при необходимости, в другие даты.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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