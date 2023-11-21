Российская лыжница Гущина получила дисквалификацию на 12 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 12 месяцев российскую лыжницу Марию Гущину.

«Спортивный арбитражный суд частично отменил ранее вынесенное решение ДАК РУСАДА о санкции в виде предупреждения спортсменке Марии Гущиной. Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации спортсменки на срок 12 месяцев с даты вынесения решения CAS, а именно с 27 октября 2023 года», — приводит ТАСС сообщение РУСАДА.

Гущина дебютировала в Кубке мира в 2011 году. Она дважды попадала в десятку лучших на этапах кубкового соревнования — оба в эстафетах. В личных гонках российская лыжница не поднималась выше 11-го места.

34-летняя Гущина является призером чемпионата мира 2013 года в эстафете, чемпионкой мира среди молодежи и победительницей чемпионата России.