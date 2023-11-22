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Сегодня, 11:15

Клебо объяснил рост популярности женских лыжных гонок

Виктория Кравченко
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что думает о росте интересна к женским лыжным гонкам.

«В женских гонках есть несколько стран, которые борются за победу. Это помогает поднять интерес. В прошлом сезоне было занимательно наблюдать за Тириль Уднес Венг и ее борьбой за Кубок мира», — цитирует слова Клебо NRK.

В ежегодном отчете Nielsen указано, что женские гонки Кубка мира в прошлом сезоне посмотрели 519 миллионов зрителей, а мужские — 367 млн человек.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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