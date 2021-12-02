Роднина призвала FIS разобраться в ситуации с Клебо и Терентьевым

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на отказ норвежского лыжника Йоханнеса Клебо поздравить Александра Терентьева с победой.

«Я считаю, что выводы по тому, корректно поступил Клебо или нет, должна делать Международная федерация лыжных гонок. Это касается регламента проведения соревнований. Если он нарушается, то нужно обращаться к организаторам», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников из сборной Норвегии на победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводит слова Терентьева Instagram проекта «На лыжи!»