Роднина призвала FIS разобраться в ситуации с Клебо и Терентьевым
18:34
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на отказ норвежского лыжника Йоханнеса Клебо поздравить Александра Терентьева с победой.
«Я считаю, что выводы по тому, корректно поступил Клебо или нет, должна делать Международная федерация лыжных гонок. Это касается регламента проведения соревнований. Если он нарушается, то нужно обращаться к организаторам», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Ранее российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников из сборной Норвегии на победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке.
«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводит слова Терентьева Instagram проекта «На лыжи!»
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