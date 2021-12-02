Резцова: «Клебо слаб психологически! Отвратительный поступок со стороны норвежца!»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре «СЭ» отреагировала на отказ норвежца Йоханнеса Клебо поздравить Александра Терентьева с победой.

«Это был просто отвратительный поступок со стороны норвежца. В любом случае, проиграл ты или выиграл, своего соперника нужно уважать. У Клебо ужасный характер, он совсем не умеет проигрывать. Он слаб психологически. Ему нужно меняться, каждый спортсмен должен нормально реагировать на поражения», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников из сборной Норвегии на победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводит слова Терентьева Instagram проекта «На лыжи!».