Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала свое переизбрание на новый четырехлетний срок.

«Есть моменты, которые хочется воплотить в жизнь. Был из моих уст сказан вызов, что как женщины станут олимпийскими чемпионками, я уйду с поста президента. Но коллектив и огромная армия лыжников сказали, что еще рановато, не пенсионерка, надо поработать. Пришлось искать лазейку к своим словам — индивидуальной золотой медали у нас у женщин еще нет. На самом деле, многое еще нужно сделать. Страна огромная, но не везде есть хорошие условия. Сейчас время тяжелое, думаю только про ближайший год, потому что мы находимся в неведении», — заявила Вяльбе.

Ранее в Казани состоялась отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла, где прошли выборы президента организации. Вяльбе была единственным кандидатом.