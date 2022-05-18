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Сегодня, 18:24

Вяльбе — о переизбрании на пост президента ФЛГР: «Не пенсионерка, надо поработать»

Вяльбе высказалась о своем переизбрании на пост президента ФЛГР
Рустам Имамов
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Сергей Федоров
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала свое переизбрание на новый четырехлетний срок.

«Есть моменты, которые хочется воплотить в жизнь. Был из моих уст сказан вызов, что как женщины станут олимпийскими чемпионками, я уйду с поста президента. Но коллектив и огромная армия лыжников сказали, что еще рановато, не пенсионерка, надо поработать. Пришлось искать лазейку к своим словам — индивидуальной золотой медали у нас у женщин еще нет. На самом деле, многое еще нужно сделать. Страна огромная, но не везде есть хорошие условия. Сейчас время тяжелое, думаю только про ближайший год, потому что мы находимся в неведении», — заявила Вяльбе.

Ранее в Казани состоялась отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла, где прошли выборы президента организации. Вяльбе была единственным кандидатом.

Елена Вяльбе
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