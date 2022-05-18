Матыцин поздравил Вяльбе с переизбранием на пост главы ФЛГР

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Елену Вяльбе с переизбранием на пост президента Федерации лыжных гонок России.

«Поздравляю Елену Вяльбе с переизбранием на пост президента Федерации лыжных гонок России! Елена Валерьевна возглавляет ФЛГР с 2010 года, и под ее руководством федерация проделала большую работу по развитию и популяризации лыжных гонок в нашей стране. Елена Вяльбе смогла собрать настоящую команду профессионалов, благодаря которой сборная России по лыжным гонкам из года в год показывает высочайшие результаты на международной арене. На Олимпийских зимних играх в Пекине российские лыжники завоевали для отечественной сборной наибольшее количество медалей: 11 наград — из них четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Наши лыжники добиваются блестящих побед на чемпионатах мира и этапах Кубка мира, обновляют мировые рекорды. Лыжные гонки стали одним из самых популярных видов спорта в нашей стране, на лидеров национальной команды равняются тысячи российских мальчишек и девчонок. Выражаю Елене Валерьевне искреннюю благодарность за плодотворную работу и желаю дальнейших успехов на посту президента ФЛГР», — говорится в заявлении Матыцина.

Отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла в Казани в среду, 18 мая. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.

54-летняя Вяльбе, возглавляющая федерацию с 2010 года, является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.