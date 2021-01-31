Появилось видео падения Большунова во время спринта на этапе Кубка мира
31 января 2021, 17:07
В сети появилось видео падения лыжника сборной России Александра Большунова во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Из-за этого падения россиянин и не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стиле.
30 января, россиянин попал в завал, пропустив вперед более 30 соперников и, несмотря на это, выиграл масс-старт на 15 км «классикой» в рамках 8-го этапа Кубка мира.
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