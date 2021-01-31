Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Появилось видео падения Большунова во время спринта на этапе Кубка мира

31 января 2021, 17:07
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
Теги:

В сети появилось видео падения лыжника сборной России Александра Большунова во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Из-за этого падения россиянин и не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стиле.

30 января, россиянин попал в завал, пропустив вперед более 30 соперников и, несмотря на это, выиграл масс-старт на 15 км «классикой» в рамках 8-го этапа Кубка мира.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир