Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов стал 4-м
17:08
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне прошел мужской спринт. Представитель сборной России Сергей Устюгов пришел к финишу четвертым.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Россияне Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале. Александр Большунов упал во время гонки и не смог выйти в четвертьфинал спринта.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.48,22
2. Оскар Свенссон (Швеция) — отставание 1,45
3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2,80
4. Сергей Устюгов (Россия) — 2,97
5. Люка Шанава (Франция) — 11,18
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 48,36
Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Денис Филимонов — в четвертьфинале.
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