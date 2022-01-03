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Губерниев — о победе Непряевой: «Надо становиться первой россиянкой, которая возьмет многодневку»

15:20
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на 10 километров на лыжной многодневке «Тур де Ски».

«Я уже говорил, что у нее проснулся инстинкт хищницы. Теперь, конечно, нужно попадать в историю. Она год назад блестяще выиграла гонку, сейчас выиграла. Надо становиться первой россиянкой, которая возьмет многодневку, выигрывать «Тур де Ски». Но нужно отдавать себе отчет в том, что все-таки, я очень надеюсь, самая главная победа у Наташи будет в феврале», — сказал Губерниев «СЭ».

Россиянка является лидером в общем зачете многодневки перед последним днем соревнований.

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Мария Куцубеева все материалы автора
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