Панжинский: «Организаторы лыжных марафонов пляшут под дудку FIS»

Серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал «СЭ» о том, что на Берлинском марафоне в этом году не было никаких ограничений для российских участников-любителей. Панжинский в Берлине преодолел 42 километра за 2 часа 29 минут и 50 секунд.

— Регистрация на марафон была такой же, как и у всех других участников?

— Да. Всего финишировало около 250 участников из России, а заявилось, наверное, еще больше. Ограничений для нас не было. Я считаю, что в этом большой плюс организаторов Берлинского марафона и многих других беговых соревнований. Лыжные марафоны, будь то Марчелонга или Васалоппет, пока не доросли до такого мудрого и правильного решения, чтобы допускать российских любителей-лыжников. Они, честно говоря, занимаются ерундой, пляшут под дудку FIS, где тоже непонятно какие решения принимаются.

— Как думаете, почему в беговых так? Это же выглядит как исключение из правил, тем более вы выступаете под своим флагом.

— В лыжных тоже есть исключения. Прошлой зимой в Швейцарии российские лыжники-любители могли участвовать в марафоне Энгадин без ограничений с указанием в протоколе RUS. Я надеюсь, что это послужит примером для других. Но пока многие боятся осуждения со стороны FIS. В лыжных гонках они почему-то зависимы от Международной федерации. Для меня это странно, что такие крупные марафоны не допускают россиян. В той же Италии много лояльных к России людей. Я выступал два сезона за итальянскую марафонскую команду. У меня там много друзей, с которыми до сих пор переписываемся. Они шлют слова поддержки и ждут нас. Но Марчелонга не допускает. Очевидно, что это происходит по политическим причинам.

— Что-то дополнительное просили при регистрации на марафон? У вас же, например, даже в «Википедии» написано, что вы динамовец. Не задавали вопросов?

— Нет-нет-нет. Вся эта шумиха на счет военнослужащих относится к профессиональным спортсменам. Возможно, российских профессионалов не пустили в элитный класс на Берлинском марафоне. Не знаю. Думаю, никто и не подавал. К любителям это не относится, их никто не будет проверять, не вижу в этом смысла, — сказал Панжинский «СЭ».

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