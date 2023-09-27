Панжинский: «Люди приехали на Берлинский марафон соревноваться. Им неинтересна политика»

Серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал «СЭ», что не встретил на Берлинском марафоне косых взглядов от участников из других стран.

— Были ли какие-то вопросы и претензии к вам от других участников?

— Когда в первый раз меня кто-то спросил, откуда я приехал, то, наслушавшись какой-то пропаганды, что нас не любят, с опаской говорил, что я из России. Но с каждым разом это говорил все увереннее. Не было ни единого косого взгляда, ни осуждения. Все без проблем воспринимали информацию, что я русский, и продолжали дальше общаться. Негатива я не увидел, и, соответственно, никаких неприятных инцидентов не было. Единственный инцидент был не связан с политикой: экоактивисты вылили краску через 300 метров после старта. Мне тогда удалось избежать падения или сбоя темпа, вовремя выскочили волонтеры.

— На политические темы общались с другими?

— Нет. Мне нравится, что люди приехали, чтобы пробежать марафон, посоревноваться и получить удовольствие. Им неинтересна политика. С братом мы тоже сильно не поднимали эту тему. Он рассказывал, что в Канаде (брат Евгений Панжинский живет в Ванкувере. — Прим. «СЭ») в основном по новостям крутят про обострившиеся отношения между Канадой и Индией, а тема с Украиной стоит не во главе. Не думаю, что всем в мире она интересна. Многие уже просто устали от напряженной ситуации, которая влияет на рост цен. Все ждут, когда это закончится. В остальном не было разговоров про политику. Все обсуждали марафон: как пробежал, какие планы и так далее, — сказал Панжинский «СЭ».

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