Вяльбе — о действиях МОК в отношении России: «Это тупое унижение целой страны»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«Я там (в МОК) друзей сейчас вообще не вижу. Может быть, я там не вижу и врагов. Но не вижу тех, кто реально топил бы за Россию и говорил: «Вы что творите вообще?» Сколько в мире сейчас войн? Палестина с Израилем сколько уже на тропе войны? Почему-то их никто не унижает. А это тупое унижение целой страны! А нам опять: «Поезжайте, откажитесь от гимна и флага, подпишите декларацию, предайте мать родную». Мое глубокое убеждение — идите вы нафиг со своей Олимпиадой в таком случае», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Также глава ФЛГР заявила, что народ не поймет тех спортсменов, которые в текущих условиях согласятся поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Народ не поймет. Это я вам абсолютно точно говорю. Почему мы должны под белым флагом выступать? Либо вы нас допускаете, как положено, без всяких деклараций с флагом и гимном. Либо скажите, что все, нет. Не надо все время кота за одно место тянуть. Как сейчас: то в марте должны сказать, то уже осенью, а потом пришлют три приглашения для самых последних номеров», — сказала Вяльбе.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

19 сентября министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал «СЭ», что максимум 180 россиян смогут принять участие в Олимпиаде-2024. По его словам эта цифра была представлена исходя из участия спортсменов в отборочных соревнованиях.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду. Он считает, что федерации добиваются, чтобы российские спортсмены не участвовали.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортсмены сами должны решать вопрос об участии в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.