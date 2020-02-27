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Объявлен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти

14:10
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в Instagram объявила состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти. Соревнования пройдут с 29 февраля по 1 марта.

Женщины: Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.

Мужчины: Александр Большунов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/elenavalbe/

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