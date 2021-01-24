Норвежский лыжник назвал анекдотом слова о падении Большунова

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал инцидент на финише скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти.

Россиянин Александр Большунов шел в группе лидеров, но ближе к финишу столкнулся с норвежцем Хансом Холунном и упал. Оба сломали палки и выбыли из борьбы за победу. После гонки Большунов заявил, что это «часть норвежской тактики».

Сам Холунн заявил, что Большунов сам врезался в него.

«Звучит как шутка. Невозможно воспринимать это всерьез. Они знают, что стоит на кону у всех нас. То, что он там лег — чушь. Печально, если они так считают, я не могу в это поверить», — приводит Dagbladet слова Голберга.

После гонки тренер Большунова Юрий Бородавко заявил, что норвежские лыжники «вынесли» россиянина с трассы.