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Норвежские лыжники пропустят «Тур де Ски»

21:39
Мартин Клэбо. Фото Reuters
Мартин Клэбо. Фото Reuters

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на январском «Тур де Ски». Команда посчитала количество переездов избыточным и опасным в период пандемии. Об этом «СЭ» сообщил обозреватель норвежского VG Уле Кристиан Стрем.

— Сегодня у руководства было большое совещание по этому поводу, — сообщил Стрем. — Норвегия решила не рисковать.

Напомним, что норвежские лыжники пропустят декабрьские Кубки мира. «Тур де Ски» пройдет 1-10 января и будет состоять из восьми этапов. Россия планирует выступить на престижной многодневке во главе с действующим чемпионом турнира Александром Большуновым.
(Владимир Иванов)

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