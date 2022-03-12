Норвежец Тонсет выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежский лыжник Дидрик Тонсет 12 марта выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне.

Второй результат показал Калле Хальфварссон из Швеции, третье место заняла норвежец Харальд Амундсен.

Женская индивидуальная гонка на 10 км пройдет сегодня, 12 марта, начало — в 16:15 мск.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

Финал

1. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 31.57,6

2. Калле Хальфварссон (Швеция) — +9,0

3. Харальд Амундсен (Норвегия) — +20,4

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +21,2

5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +23,6

6. Шур Рете (Норвегия) — +28,2