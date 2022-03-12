Норвежец Тонсет выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне
Норвежский лыжник Дидрик Тонсет 12 марта выиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне.
Второй результат показал Калле Хальфварссон из Швеции, третье место заняла норвежец Харальд Амундсен.
Женская индивидуальная гонка на 10 км пройдет сегодня, 12 марта, начало — в 16:15 мск.
Напомним, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
Финал
1. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 31.57,6
2. Калле Хальфварссон (Швеция) — +9,0
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — +20,4
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +21,2
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +23,6
6. Шур Рете (Норвегия) — +28,2
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