Клебо может сняться с «Тур де Ски» для подготовки к Олимпиаде

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что может сняться с многодневки «Тур де Ски», если это потребуется для подготовки к Олимпиаде в Пекине.

25-летний норвежец лидирует в общем зачете многодневки после двух гонок. Он выиграл спринт свободным стилем и стал четвертым в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем.

«Честно говоря, о зачете я не думаю. Важно было провести две хороших гонки. Теперь у нас выходной. Главное, чтобы план А завершился. Это зависит от моего физического состояния. Поэтому если я почувствую, что выступления на «Тур де Ски» негативно скажутся на подготовке к Олимпиаде, то я без раздумий снимусь, — цитирует Клебо VG.

Следующий этап «Тур де Ски» (масс-старт свободным стилем) пройдет 31 декабря в немецком Оберстдорфе. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.