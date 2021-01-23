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Норвежцы объявили состав на мужскую эстафету. Обидчика Большунова в заявке нет

19:02
Ханс Холунн. Фото AFP
Ханс Холунн. Фото AFP

Сборная Норвегии заявила на мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Лахти четверку лыжников, занявших четыре первых места в сегодняшнем скиатлоне, сообщает NRK.

За норвежцев побегут Пол Гольберг (1-й этап), Эмиль Иверсен (2-й этап), Шюр Рете (3-й этап) и Симен Крюгер (финишер). Иверсен сегодня выиграл скиатлон, Рете был вторым, Гольберг занял третье место, а Симен Крюгер — четвертое. Все они опередили Александра Большунова, который столкнулся на трассе с еще одним норвежцем — Хансом Холунном.

Ранее личный тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что норвежец Ханс Холунн вынес россиянина с трассы во время скиатлона.

Позже сам Холунн заявил, что сломал обе палки после того, как влетел в сетку.

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