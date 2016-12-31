Нильссон – первая в спринте в Валь Мюстаире

Шведка Стина Нильссон стала победительницей в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, замкнула тройку ее соотечественница Хейди Венг. Венг продолжает лидировать в общем зачете соревнований.
Валь Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Ст. Нильссон (Швеция) – 3.26,27
2. Фалла (Норвегия) – отставание 2,48
3. Х, Венг (Норвегия) – 6,47
4. Харсем (Норвегия) – 6,95
5. ван дер Граф (Швейцария) – 9,96
6. Диггинс (США) – 7,64
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1850_32_1/