Никакого протеста со стороны Устюгова не было

Шведское издание Expressen высказало предположение, что завоевавший серебро в марафоне на чемпионате мира в финском Лахти Сергей Устюгов пришел на пресс-конференцию после гонки без своей медали, выразив таким образом протест в связи с решением CAS о временном отстранении шести российских лыжников (Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой).

На самом же деле, Устюгов был без медали из-за того, что отдал ее своему первому тренеру Ивану Брагину, чтобы тот отвез ее домой, передает из Лахти спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.