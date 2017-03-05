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Лыжные гонки

5 марта 2017, 20:06

Никакого протеста со стороны Устюгова не было

Владимир Иванов
Обозреватель
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Шведское издание Expressen высказало предположение, что завоевавший серебро в марафоне на чемпионате мира в финском Лахти Сергей Устюгов пришел на пресс-конференцию после гонки без своей медали, выразив таким образом протест в связи с решением CAS о временном отстранении шести российских лыжников (Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой).

На самом же деле, Устюгов был без медали из-за того, что отдал ее своему первому тренеру Ивану Брагину, чтобы тот отвез ее домой, передает из Лахти спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

Александр Легков
Алексей Петухов
Евгений Белов
Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
Максим Вылегжанин
Сергей Устюгов
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