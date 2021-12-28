Непряева, Ступак и Сорина вышли в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Екатерина Смирнова, Лилия Васильева, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина не смогли попасть в тридцатку сильнейших пролога и выбыли из борьбы.

Финалы соревнований начнутся в 16.00 (мск).

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.