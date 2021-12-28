Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Лыжные гонки

Непряева, Ступак и Сорина вышли в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»

13:55
Теги:

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Екатерина Смирнова, Лилия Васильева, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина не смогли попасть в тридцатку сильнейших пролога и выбыли из борьбы.

Финалы соревнований начнутся в 16.00 (мск).

Следить за ходом гонки можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
«Прикосновения Волочковой и языческие обряды». Как готовится к боям Никита Джигурда
Источник сообщил о взятых в заложники людях в больнице Светлограда
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги