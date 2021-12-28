Ретивых, Большунов, Мальцев, Терентьев и Якимушкин вышли в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»

Российские лыжники Глеб Ретивых, Александр Большунов, Артем Мальцев, Александр Терентьев и Иван Якимушкин вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Алексей Червоткин, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Илья Порошкин не смогли попасть в тридцатку сильнейших пролога и выбыли из борьбы.

Финалы соревнований начнутся в 16.00 (мск).

В четвертьфинал женского спринта прошли россиянки Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.