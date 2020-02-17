Непряева снялась со «Скитура» из-за проблем со здоровьем

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки «Скитур» из-за проблем со здоровьем, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

— Наталья снялась, сегодня она улетает, — цитируют Вяльбе «РИА Новости». Жалко — не то слово, я очень расстроилась. Еще боимся, что могла кого-то заразить. У нее простуда, Юрий Викторович (Бородавко) позвонил сейчас, сказал, фигово все. Еще больше все заложило. Не надо было начинать, конечно.

Непряева в двух стартовых гонках «Скитура» заняла 10-е и 12-е места.