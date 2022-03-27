«Почему ты халявишь?» Вяльбе раскритиковала Непряеву, несмотря на победу в скиатлоне

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на 15 километров на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Я рада, что девочки показывают такой уровень и могут навязывать борьбу, — приводит слова Непряевой РИА «Новости Спорт». — Сегодня Катя Смирнова, можно сказать, тащила весь скиатлон. Я рада, что у нас получилось создать такой темп, что мы смогли убежать на последних километрах».

Также лыжница высказался о погодных условиях.

«В такую погоду убежать очень тяжело. Недавно ко мне подходила Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «СЭ») и спросила: «Почему ты халявишь, почему не убежала?» Я не знаю. Честно говоря, я уже немного подрасслабилась, уже тяжело как-то, уже не тот уровень, который был на этапах Кубка мира», — сказала она.

26-летняя россиянка преодолела дистанцию за 42 минуты и 37,5 секунды и стала шестикратной чемпионкой страны.

Второе место заняла Екатерина Смирнова, которая проиграла Непряевой 4,4 секунды. На третьей позиции расположилась Анастасия Рыгалина, уступившая победительнице 24,3 секунды.