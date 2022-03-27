Крамер сожалеет, что Непряева и Большунов не выступают на Кубке мира по лыжным гонкам

Тренер российских лыжников Маркус Крамер в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

«Непряева — лучшая лыжница в России на данный момент. Она выиграла общий зачет Кубка мира. Большунов тоже выиграл скиатлон. Мне грустно, что они не выступают на этапах Кубка мира. Это очень печально для российских атлетов», — сказал Крамер «СЭ».

Победа в женском скиатлоне на чемпионате России для олимпийской чемпионки в эстафете Натальи Непряевой стала первой в карьере. Для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова победа в мужском скиатлоне позволила стать десятикратным чемпионом России.