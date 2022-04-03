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Сегодня, 13:48

Наталья Непряева получила «Большой хрустальный глобус»

Лыжница Непряева получила «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира
Иван Торопцев
Корреспондент
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Наталья Непряева с «Большим хрустальным глобусом» и Александром Легковым.
Фото Соцсети Натальи Непряевой

Российская лыжница Наталья Непряева получила «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира-2021/22.

Вручение награды состоялось после мужского масс-старта на 50 километров, который стал последней гонкой на чемпионате России в Сыктывкаре. Непряева получила кубок из рук главы Федерации лыжных гонок России (ФЛРГ) Елены Вяльбе.

Спортсменка опубликовала фотографию с трофеем у себя в соцсетях. Вместе с ней на фото присутствует олимпийский чемпион Александр Легков.

Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка мира в этом сезоне, набрав 973 очка. Ближайшая преследовательница россиянки, американка Джессика Диггинс набрала лишь 793 очка.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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