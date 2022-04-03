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Сегодня, 21:41

Крамер в следующем сезоне может начать работать со сборной Италии

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер может в следующем сезоне начать работать со сборной Италии.

«Мы обсуждали это, но пока ничего не решено, мы поговорим более подробно на следующей неделе или, может быть, через две недели. Потом решим, что делать», — сказал Крамер Fondo Italia.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Крамер не будет работать в России в следующем сезоне.

Крамер работал в сборной с 2015 года, до этого он работал с олимпийским чемпионом Александром Легковым.

Маркус Крамер
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