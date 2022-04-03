Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:05

Сергей Крянин рассказал о плюсах чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Крянин заявил, что молодежь смогла навязать борьбу лидерам на чемпионате России по лыжным гонкам
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин назвал главный плюс чемпионата России по лыжным гонкам.

«Сегодня были сложные погодные условия, у девчонок вчера были немного покомфортнее, делать отрывы по такой погоде тяжеловато. Тем не менее гонка расставила всех по своим местам. Самый главный плюс в том, что опытные лыжники и молодые ребята и девчата смогли побороться с олимпийскими чемпионами, где-то их, быть может, «покусывали» и показывали, что готовы бороться за первые места. Непряева и Большунов показали, что готовы к сезону очень хорошо, будем смотреть, как они проведут подготовительный период, все эти результаты, которые мы видим, достигаются упорными тренировками, надо жить лыжными гонками», — цитирует Крянина ТАСС.

3 апреля Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 50 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Это был заключительный этап турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/14266539
Александр Большунов
Наталья Непряева
0
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Попал под западные санкции и со скандалом покинул Союз ММА России. Что сейчас происходит с Федором Емельяненко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной России рассказали, за счет чего Большунов выигрывает во всех гонках
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости